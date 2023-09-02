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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بحوزة 3 أشخاص ببنى سويف بقصد الاتجار

ضبط أسلحة نارية
ضبط أسلحة نارية وذخائر غير المرخصة بحوزة 3 أشخاص ببنى سويف
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تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام اليوم من ضبط أسلحة نارية وذخائر غير المرخصة بحوزة 3 أشخاص ببنى سويف بقصد الإتجار.

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها بمسكن أحدهم. 
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (20 فرد محلى – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الإتجار وباقى المضبوطات بقصد إستخدامها فى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية ضبط اسلحة نارية ببني سويف
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