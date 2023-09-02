في ثاني مبارياته الودية.. المصري يلاقي الاتفاق المراكشي في المغرب

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، غدا الأثنين، نظيره الاتفاق المراكشي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر مراكش في المغرب، وذلك في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعادل المصري في أولى مبارياته الودية مع الكوكب المراكشي بأربعة أهداف لكل منهما وذلك خلال معسكره المغلق بمراكش والذي بدأ السبت الماضي ويستمر لنحو أسبوعين.

في سياق متصل، أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي باسم المجلس، أن الموافقة الأمنية لدخول المحترف النيجيري كريستيان ايزي ايميكا لمصر قد صدرت بالفعل، مشيرًا أن اللاعب سيصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيتم فور وصوله استصدار تأشيرة دخوله إلى المملكة المغربية بواسطة الجهاز الإداري للمصري وذلك حتى يمكن له اللحاق بمعسكر الفريق الأول للكرة بالمصري والمقام حاليا بمدينة مراكش المغربية.