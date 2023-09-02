معسكر الأهلي في النمسا.. جولة حرة للاعبي الفريق في العاصمة فيينا

سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، للاعبي الفريق بالقيام بجولة حرة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم السبت، على هامش معسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأحد بصورة طبيعية، وفقا للبرنامج التدريبي المحدد مسبقا.

وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي.