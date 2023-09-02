بالصور.. وفد برلماني عراقي يتفقد عددا من المستشفيات بالقاهرة

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة عن تنفيذ برنامج متنوع لوفد برلمانى عراقى، يشمل محاضرات تعريفية حول التشريعات المتعلقة بمرضى الإدمان وقانون رعاية المريض النفسي، بالإضافة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية لمواجهة مرض الإدمان في جمهورية مصر العربية.

تأتى الزيارة في إطار تبادل الخبرات والرؤى والأفكار في مجال مكافحة الإدمان، مستفيدين من التجارب المصرية في تطوير سياسات وقوانين علاج مرض الإدمان بدولة العراق.

وكان الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد اجتمع مع الوفد البرلماني العراقي، حيث تمت مناقشة عدة مواضيع. كان أبرز هذه المواضيع زيارة الوفد لمقر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى زيارتهم لمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان واستكشاف أقسام علاج الإدمان داخل المستشفى.

كما أعرب الوفد العراقي عن إعجابه بالخدمات المقدمة في مجال مكافحة الإدمان والاستراتيجيات المتبعة، وأشاد بجاهزية أقسام مكافحة الإدمان ومعامل تحليل المخدرات في مستشفى العباسية للصحة النفسية.

رافق الوفد خلال الزيارة الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان، والدكتورة وسام أبو الفتوح مدير عام إدارة المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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