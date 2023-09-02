روساتوم: إصدار رخصة بناء مجموعة الطاقة الرابعة في محطة الضبعة يعتبر إنجازًا

اتخذ مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في جمهورية مصر العربية (ENRRA) - خلال اجتماع عقده بتاريخ 30 أغسطس 2023 في القاهرة، قراراً ينص على إصدار رخصة لبناء المجموعة الرابعة في محطة الضبعة النووية (القسم الهندسي لدى شركة روساتوم الحكومية هي الجهة المصممة والمتعهد العام).

وأكد رئيس مجلس إدارة (ENRRA) أ.د. سامي شعبان، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تمارس دورها الدائم كجهة تنظيمية في عملية بناء المجموعات الأولى والثانية والثالثة من خلال نظام المفتشين المتواجدين في الموقع.

وأجرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (ENRRA) خلال الفترة من 30 يوليو إلى 2 أغسطس 2023، كشف شامل للتأكد من جاهزية البدء في عملية بناء المجموعة الرابعة، وبناءً على نتائج التفتيش والكشف أكدت اللجنة على سلامة عملية البناء.

وتواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية عملها للتحقق من التزامات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية (NPPA) وفقًا لشروط التصريح الصادر والرقابة التنظيمية على تنفيذ مرحلة البناء وتصنيع المعدات، وسيتم إجراء عمليات التفتيش اللازمة كجزء من دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (ENRRA) في التحقق من سلامة الأشخاص والبيئة والمنشآت في جميع أنحاء مصر من الأخطار المحتملة، وتعزيز الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية في جميع جوانب التنمية.

في هذا السياق، أشار أليكسي كونونينكو، نائب مدير شركة "آتوم ستوي إكسبورت" - مدير مشروع بناء محطة الضبعة النووية قائلاً: "تسير عملية بناء محطة الضبعة النووية وفقًا للجدول الزمني المحدد. وبالتالي فإن الحصول على ترخيص لبناء المجموعة الرابعة يعتبر إنجازًا رئيسيًا آخر حققناه هذا العام بفضل العمل المشترك المنسق بين الجهة المستفيدة الممثلة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) والمتعهد العام الممثل بـ شركة "آتوم ستوي إكسبورت". وهذه خطوة مهمة تقربنا من الحدث الرئيسي وهو صب الخرسانة "الأولى" وبدء بناء المجموعة الرابعة لأول محطة نووية في مصر. وأهنئ فريق العمل المتكاتف متعدد الجنسيات بأكمله على هذا الإنجاز".

ومحطة الضبعة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

وستتكون محطة الطاقة النووية من 4 مجموعات طاقة باستطاعة 1200 ميجاوات لكل منها مفاعلات من طراز VVER-1200 (مفاعل القدرة المائي المائي) من الجيل الثالث +. وهذه أحدث تقنية من الجيل الجديد تعمل بنجاح وأصبحت مرجعاً هاماً.

وهناك أربع مجموعات تعمل في روسيا مع مفاعلات من هذا الجيل: مفاعلان في كل من موقع محطة نوفوفورونيج ومحطة لينينغراد النووية. في حين تم في شهر نوفمبر 2020 توصيل مجموعة طاقة واحدة مع مفاعل VVER-1200 خارج روسيا الاتحادية في محطة الطاقة النووية البيلاروسية بالشبكة.

ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة فحسب، وإنما سيقوم أيضًا بتزويد الوقود النووي الروسي لكامل دورة حياة محطة الطاقة النووية، فضلاً عن تقديم المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الكوادر وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من عملها. وفي إطار اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وسيورد حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.

وتم إصدار رخصة بناء المجموعة الأولى في شهر يونيو 2022، والمجموعة الثانية في شهر أكتوبر 2022، والمجموعة الثالثة في شهر مارس 2023.