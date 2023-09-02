منتخب السلة يخسر من نيوزيلندا ويفشل في التأهل لأولمبياد باريس وينتظر الملحق

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة (86-88)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور تحديد المراكز من الـ17 وحتى الـ32، ببطولة كأس العالم.

وبهذه النتيجة يفشل منتخب مصر في خطف تذكرة التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024، ويخوض ملحقا يحدد موعده الاتحاد الدولي في وقت لاحق.

وحسم منتخب جنوب السودان تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على منتخب أنجولا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بنتيجة (101-78).

وحقق المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز أمام منتخب الأردن بنتيجة (85-69)، في أولى مواجهات دور تحديد المراكز من الـ17 وحتى الـ32، ببطولة كأس العالم.

وفاز منتخب مصر على منتخب المكسيك بنتيجة (100-72) في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونيسيا، وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.

وحقق المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب المكسيك بنتيجة (100-72) في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونيسيا، وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.

وبهذه النتيجة يختتم المنتخب الوطني مشاركته في دور المجموعات محتلا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، من فوز وحيد أمام المكسيك وهزيميتين أمام ليتوانيا ومونتينجرو.

ويتحول منتخب مصر للعب في دور تحديد المراكز من الـ17 وحتى الـ32، حيث ينضم لمجموعة جديدة تضم معه منتخب المكسيك وأصحاب المركزين الـ3 والـ4 في المجموعة الثالثة.

وكان المنتخب خسر مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب ليتوانيا، قبل أن يخسر في مباراة الأحد أمام مونتينجرو، ويحقق الفوز في الجولة الثالثة أمام منتخب المكسيك.