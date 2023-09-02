سؤال برلماني حول حقيقة إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين

أعرب النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن دهشته من تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الخاصة بإلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية خاصة أنها تتضارب مع تصريحات سابقة للوزير كان قد أكد فيها أن مصر زرعت أرزًا هذا العام أكثر من احتياجاتها.

وقال "قورة" فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك تصريحات للدكتور على المصليحى ولقيادات الوزارة متضاربة وغير مفهومة حول الغاء او عدم الغاء سلعة الارز من البطاقات التموينية، مؤكداً ان المواطنين يتساءلون هل تم إلغاء الارز من البطاقات التموينية أم مازال مسموحاً لهم بصرفه عبر بطاقاتهم التموينية؟

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة أن التصريحات المتضاربة حول هذا الملف تسببت فى حيرة وأزمة لدى المواطن مطالباً بتصريحات حاسمة وواضحة من الدكتور على المصليحى وقيادات وزارته لحسم هذا الجدل على أن يتم التأكيد بوجود سلعة الأرز على البطاقات التموينية ويتم ترك الحرية كاملة للمواطنين فى صرفه أو عدم صرفه على البطاقات خاصة أنه لا توجد أزمة فى الارز وهو متوفر بكميات كبيرة.

كما أكد النائب أن هناك بعض المواطنين يرغبون في استخدام الدعم المخصص لهم في شراء الأرز بدلًا من الزيت والسكر وعلى وزارة التموين أن تحقق رغباتهم مطالباً بإعادة النظر في تلك المسألة مرة أخرى وإتاحة حرية الاختيار أمام المواطن بالنسبة للسلع التموينية كما كان يحدث سابقًا.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن خلال وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في محافظة الأقصر عن رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية.

وأضاف في تصريحات صحفية: "مفيش رز على التموين عشان الـ50 جنيه يادوب بتقضي الزيت والسكر، فإزاي أنزل الرز يتبهدل في التموين، عشان كده قررنا إننا نسيب الرز حر".