مران الزمالك.. أسوريو يعقد جلسة مع المثلوثي ومحمد طارق

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع الثنائي حمزة المثلوثي ومحمد طارق بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشرح أوسوريو للثنائي بعض التعليمات الفنية بشأن الواجبات الدفاعية ودورهما في الملعب.

واهتم أوسوريو بالتمرير السريع للكرة ما بين الدفاع للهجوم خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في مران اليوم

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.