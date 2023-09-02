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السبت 02 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحويلات مرورية للقادم من الإسماعيلية بسبب إغلاق طريق بلبيس الصحراوي

ارشيفية
ارشيفية
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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الجسات الاستكشافية بطريق بلبيس الصحراوى أمام تقاطعه مع شارع طابا.. مما يستلزم الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس.. وذلك اعتباراً من الساعة الـ9 صباحاً يوم الأحد الموافق 3/9/2023 وحتى الساعة الـ 1 ظهراً من نفس اليوم.. مما يستلزم إجراء تحويل مرورى على النحو التالى:

القادم من طريق الإسماعيلية يسلك يميناً شارع حامد حجازى فيساراً طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية طريق الاسماعيلية إغلاق طريق بلبيس الصحراوي الخدمات المرورية الإدارة العامة لمرور القاهرة الإدارة العامة لمرور المساعدات الفنية وجميع التجهيزات تعيين الخدمات المرورية طريق بلبيس كثافات مرورية متوقعة
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