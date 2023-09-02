إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة ببرج البرلس

تمكنت حملة الوحدة المحلية بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوات حرس الحدود، من إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وترأس سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، حملة إزالة التعديات، رافقه خلالها نواب رئيس المدينة، وإدارة الإزالات والتعديات، وتمكنت الحملة من إزالة 6 حالات تعد على أراضي الدولة بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات يوميا، لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.