محافظ الإسكندرية يوجه بضرورة استمرار القوافل الطبية المجانية لتوعية المواطنين

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية تكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وواصلت القوافل الطبية، عملها بنطاق واسع في جميع أحياء الإسكندرية، وذلك ‎في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفقًا ليبان أصدرته المحافظة.

ونفذت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ عدد 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الجاري.

ووفقا لما جاء في البيان فإن القوافل سوف تتواجد في المواعيد والأماكن التالية، حيث تقام يومي 3 و4 سبتمبر، قافلة طبية ووحدة صحية بنجر 14 بنطاق مركز ومدينة برج العرب،وتقام أيضًا يومي 5 و6 سبتمبر، قافلة طبية بمدرسة بنجر ١٥ بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

أما في منتصف شهر سبتمبر فسوف يقام يومي 12 و13سبتمبر، قافلة طبية بوحدة صحية الوفاء بنطاق حي العامرية، وتقام يومي 17 و18 سبتمبر، قافلة طبية بمركز شباب أبو تلات بنطاق حي العجمي، ويومي 19 و20 سبتمبر، قافلة طبية بوحدة الذراع البحري الكيلو 21 بنطاق حي العجمي أما يومي 24و 25 سبتمبر قافلة بوحدة صحية النهضة بنطاق حي برج العرب.