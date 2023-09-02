قطاع التنمية الأسقفي ينظم قافلة لمحو الأمية

نظم قطاع التنمية أحد قطاعات مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز الطوابق التنموي، قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار التابعة لإدارة الهرم.

تضمن اليوم تسليم عشر شهادات واستكتاب لسبع سيدات وامتحان لتسعة عشر مستفيد من الرجال والسيدات، بحضور سعيد عبدالتواب المحمدي مدير إدارة الهرم لتعليم الكبار وشعبان متولي رئيس لجنة الاستكتاب وشريف عبدالرحمن مدير إدارة بولاق.

جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.