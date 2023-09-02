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السبت 02 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قطاع التنمية الأسقفي ينظم قافلة لمحو الأمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظم قطاع التنمية أحد قطاعات مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز الطوابق التنموي، قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار التابعة لإدارة الهرم.

تضمن اليوم تسليم عشر شهادات واستكتاب لسبع سيدات وامتحان لتسعة عشر مستفيد من الرجال والسيدات، بحضور سعيد عبدالتواب المحمدي مدير إدارة الهرم لتعليم الكبار وشعبان متولي رئيس لجنة الاستكتاب وشريف عبدالرحمن مدير إدارة بولاق.

جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

قطاع التنمية مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية الطوابق التنموي هيئة تعليم الكبار التابعة لإدارة الهرم
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