استمرار حبس المتهمين بسرقة تاجر بأكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح اكتوبر استمرار حبس المتهمين بسرقة تاجر ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من تاجر اتهم فيه عددا من الأشخاص بسرقة مليون جنيه منه، بالإكراه، وذكر أنهم استدرجوه بعد إيهامه بقدرتهم على استبدال المبلغ إلى فئة الدولار.

وفور وصوله، فوجئ بهم يدعون أنهم رجال شرطة، واحتجزوه داخل سيارة واعتدوا عليه بالضرب ثم استولوا على النقود وفروا هاربين.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة 8 عاطلين، وبإعداد عدة أكمنة تمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.