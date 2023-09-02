فيتوريا يمنح محمد صلاح راحة من مباراة المنتخب أمام أثيوبيا

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إراحة النجم محمد صلاح قائد المنتخب ولاعب ليفربول الإنجليزي، من مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر المقبل، بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2024 وتصدر المجموعة.

وجاء قرار “فيتوريا” لمنح محمد صلاح راحة خاصة ان اللاعب يشارك في جميع مباريات ليفربول وخوفا عليه من الإجهاد، على أن يتواجد “مو” في معسكر المنتخب ولكن لن يشارك في لقاء أثيوبيا.

ومن المنتظر ان يشارك محمد صلاح في مباراة المنتخب الودية أمام تونس يوم 12 المقرر التي ستقام على استاد الدفاع ضمن الاجندة الدولية.

وضمت قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وتونس كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أحمد رمضان - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - سام مرسي - حمدي فتحي - محمود حمادة - محمد رضا "بوبو" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - مصطفى محمد - محمد شريف - أسامة فيصل.