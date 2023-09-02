استمرار حبس سيدة متهمة باختطاف زوجها في أكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح اكتوبر استمرار حبس سيدة منهم بخطف زوجها واجباره على توقيع إيصالات أمانة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مالك شركة سياحة ، زوجة شقيقه) بتعرض (شقيق الأول وزوج الثانية - مقيم بدائرة القسم) للإختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين والتعدى عليه بالضرب واصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكى ولاذوا بالهرب. بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة المجنى عليه الأخرى ، 4 أشخاص آخرين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم السيارة الملاكى "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته الثانية.. فاتفقت مع باقى المتهمين على إختطافه وإجباره على التوقيع على عدد (3 إيصالات أمانة).. وتم تحرير المجنى عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.