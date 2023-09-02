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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أنباء عن استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة طوال العام

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
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كشفت فرح الخولي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، حقيقة استمرارية فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلة: "قلب مدينة العلمين دائمًا مفعم بالحيوية".

وقالت، خلال مداخلة من مدينة العلمين الجديدة، ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "الأجواء مبهجة، وهناك صدى كبير واسع النطاق منذ أولى الفعاليات لمهرجان العلمين الجديدة".

وأضافت: أن "هناك أنباء عن استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة طوال العام وحتى في الشتاء، ولكن لم يفصح عن الفعاليات التي تشهدها الفترة المقبلة"، متابعة: "مهرجان العلمين الجديدة لم يتوقف، ولكنه سيأخذ هدنة ثم يعود من جديد".

مهرجان العلمين الجديدة مدينة العلمين
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