مناقشة ديوان "قبل ما يوحى إليك" للشاعر سليمان الزهيري ببيت ثقافة طوخ

نظم نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، حفل توقيع ديوان "قبل ما يوحى إليك" للشاعر سليمان الزهيري، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في ثاني حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي عن فرع ثقافة القليوبية التابع لإقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

يضم ديوان "قبل ما يوحى إليك" على أربعة عشر قصيدة ومنها "إبليس كتب، يا سيدنا، القاهرة الاسكتش، فقدان شغف، قالت بخاف، من مشتهر، إخلاء سبيل، ونس البيوت، آدم جديد، وزعلان يا رب، نهاية لابد منها"، استهلت الفاعليات بكلمة للفنان ياسر فريد مدير عام الثقافة بالقليوبية قدم خلالها التهنئة للشاعر متمنيا له دوام التوفيق.

قدم الشاعر مصطفى حجاب تعريفا بالشاعر مستعرضا جانب من تجربته الكبيرة، ثم قدم الكاتب محمود الزهيري دراسة نقدية حول الديوان والذي أوضح فيها أن الديوان يحمل الكثير من القضايا الوجودية والإنسانية، محطما العديد من المفاهيم المغلوطة وإبراز لقضايا تنويريه، كما تحدث عن عنوان الديون ورمزية الوحي فيه.

وأضاف الشاعر والناقد محمد علي عزب، أن تجربة الشاعر سليمان الزهيرى تجعل من الرفض عنده ضد عدم التسليم بأي يقين قبل تجربته، وإصراره على خوض التجربة وإعمال العقل، ففكرة الرفض عند الزهيري هي فكرة وجودية وليست رد فعل لحدث ما، كما يربط الشاعر الخاص بالعام فالذات في هذا الديوان أكثر حضورا، حيث أصبح هناك جغرافيا للذات من خلال عدد من قصائد الديوان مثل قصيدة "من مشتهر، ومستشفى بنها الجامعي".

كما أكد على أدوات الصياغة عند الشاعر فعندما تقرأ لسليمان فكأنك ترى ما يقوله، كما تحدث عن التناص التركيبي بين النص والتراث الديني. وختاما ألقى الشاعر سليمان الزهيرى عددا من قصائد الديوان، كما قدم عدد من الحضور شهادتهم حول الشاعر والديوان، إضافة لفقرة غنائية من الفنان أحمد صالح.

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