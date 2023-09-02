قبل ساعات من قرعة الدوري الأفريقي.. إيقاف بترو أتلتيكو لمدة عامين و"كاف" يدرس "البديل"

أعلن نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم السبت، إيقاف نشاطه لمدة عامين، بقرار من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم الذي صدر خلال الساعات الماضية.

وقال نادي بترو أتلتيكو في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه تلقى خطابا من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم بإيقافه من ممارسة أنشطة كرة القدم لمدة عامين وبأثر فوري.

وأضاف البيان، أن بترو أتلتيكو يرفض قرار الاتحاد الأنجولي لكرة القدم بسبب عدم وجود وقائع وأسس قانونية لتطبيقه.

وكشف النادي في بيانه أنه طلب عشاقه وعامة الناس التزام الهدوء، حيث سيتم تقديم استئناف على قرار الاتحاد الأنجولي بإيقاف أنشطته.

وذكرت تقارير صحفية إن قرار إيقاف نادي بترو أتلتيكو جاء بسبب مزاعم تورط الفريق الأنجولى فى قضايا فساد في الفترة الأخيرة.

وعقب قرار الإيقاف أصبح في حكم المؤكد استبعاد نادي بترو أتلتيكو من المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي “السوبر ليج”، بسبب قرار إيقافه لمدة عامين.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال ساعات مصير فريق بترو أتلتيكو من المشاركة في الدوري الأفريقي قبل انطلاق قرعة النسخة الأولى من البطولة التي جرى اليوم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت تقارير صحفية إن “كاف” يدرس الفريق البديل الذي سيشارك في البطولة وسط أنباء عن ترشيح الرجاء المغربي والزمالك.

وأعلن "كاف" في بيان رسميًا، موعد انطلاق البطولة بمشاركة 8 أندية في النسخة الأولى للبطولة، هي: الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد المغربي، وإنييمبا النيجيري، ومازيمبي الكونغولي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، وسيمبا التنزاني.

وتقام المباراة بنظام الذهاب والإياب بالمواجهات الإقصائية بداية من ربع النهائي ثم نصف النهائي ثم الدور النهائي.

وتنطلق المباراة الافتتاحية يوم 20 أكتوبر المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام، على أن تقام البطولة على مدار 4 أسابيع.

وتنظم مباريات نصف النهائي خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر المقبلين والدور النهائي يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

وتم تقسيم الأندية الـ8 إلى مستويين:

المستوى الأول: الأهلي والترجي والوداد وصن داونز.

المستوى الثاني: إنيمبا وبترو أتلتيكو ومازيمبي وسيمبا.