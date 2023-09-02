"الشباب والرياضة" بدمياط تنظم ندوة عن المشاركة السياسية

نفذت الجبهة الدبلوماسية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب ندوة بعنوان " أهمية المشاركة السياسية للشباب و تأثيرها على الأمن القومي" بمركز شباب الشيخ ضرغام .

شارك بالندوة شباب محافظة دمياط، والدكتوره حسناء السنباطي منسق عام محافظة دمياط بالجبهة الدبلوماسية المصرية، وقد حاضر بالندوة الدكتورة ياسمين مختار مشرف اكاديمي بجامعه حلوان وماجستير ودكتوراه العمل مع المنظمات والمجتمعات، والدكتورة إيمان ابراهيم مدرب حر وحاصلة علي ماجستير التخطيط والسياسية الاجتماعية بجامعة حلوان.

دارت الندوة حول توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية و الانخراط بالعمل السياسي والمشاركة في الانتخابات الرئاسية و التصدي للشائعات السياسية وعدم الانسياق وراء اي معلومات غير رسمية و الرجوع لمصدر المعلومة، كما تم تسليط الضوء علي المشروعات القوميه و ما قامت به مبادرة حياة كريمة داخل محافظة دمياط

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،ودكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

وأعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن تنفيذ الخطة الصيفية لوزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتعليم المدني" تحت شعار عشرون عام على البرلمان " للمشاركين لبرلمان الشباب حيث نفذت اليوم مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة التعليم المدني " معسكر اليوم الواحد لاعضاء برلمان الشباب "بمركز شباب مدينة السرو.

تضمنت فاعليات المعسكر ورشة عمل حول "التنشئة السياسية"لعدد 40 عضو قام بإدارتها مسئول البرلمان بالاداره ؛ ودارت حول المفاهيم السياسيه عن الدوله واركانها والسلطات الموجودة بالدوله ودور السلطه التشرعيه من سن القوانين ومراقبه الحكومه من خلال ادوات الرقابه البرلمانيه وعن انواع السلطات والقيادات البرلمانيه .

كما تضمنت تنفيذ عدة أنشطة وألعاب تعليمية ومسابقة معلومات عامه ،حيث أختتمت فاعليات المعسكر بالمسابقة الثقافية والفنية لقياس الأثر حول المعلومات التي حصل عليها الشباب خلال فاعليات المعسكر.