كلية التربية بجامعة جنوب الوادى تشارك في مبادرة «تميز المعلم»

صرح الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، إنه تم اختيار كلية التربية بالجامعة للمشاركة في تنفيذ أنشطة مبادرة «تميز المعلم»، والتي تستهدف إطلاق برامج أكاديمية جديدة لطلبة «البكالوريس – الليسانس» بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة.

واضاف عكاوى إن هذه المبادرة تأتي اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، وممولة مع الوكالة الدولية للتنمية الدولية، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة برامج إعداد وتأهيل المعلم وتعزيز مهاراته، وتطوير التعليم ما قبل الجامعي، حيث تم اختيار الجامعة للمشاركة في برنامجي البكالوريوس- الليسانس ودبلوم دراسات عليا.

وأضاف الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بقنا أنه سيشارك في المبادرة ١٥ كلية من كليات التربية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه من خلال المبادرة سيتم دعم تعلم الطلاب وتطوير المنظومة التعليمية بمصر، من خلال توفير برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء التدريس، لتحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية.