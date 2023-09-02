محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ88 حالة تعد على الأراضي الزراعية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية نجحت فى تنفيذ الإزالة الفورية لـ 88 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية 2 فدان و22 قيراطا و19 سهما، وذلك خلال حملات موسعة شنتها حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالاشتراك مع الوحدات المحلية خلال الفترة من 1 وحتى 30 أغسطس الماضى، موجهاً بمواصلة الجهود والتصدي لكافة مخالفات البناء وإزالتها في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.

حيث أوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة، أنه تم إزالة 9 حالات تعد بمساحة 6 قيراط و17 سهما، و19 حالة بمركز 14 قيراطا و13 سهما، و12 حالة تعد بمركز الباجور بمساحة 4 قيراط و9 سهم، وكذا إزالة 11 حالة بمنوف بمساحة 6 قيراط و12 سهم، وفى مركز بركة السبع تم إزالة 12 حالة بمساحة 5 قيراط و11 سهم ، و12 حالة بقويسنا بمساحة فدان و3 قيراط و 12 سهم ، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات بالشهداء بمساحة 4 قيراط و6 سهم ، و6 حالات إصلاح زراعي بمساحة قيراط و11 سهم.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تحرير (5 آلاف و 983) محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالي مساحة (830 فدان و13 قيراط و13 سهم) بنطاق المحافظة ، لافتا إلى استرداد مساحة (521 ألف و231) م2 بما يعادل (124 فدان و2 قيراط و 14 سهم ) بعدد ( 1346) حالة بدون زراعة، وتم رفع كافة التشوينات والانقاض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن.

هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق التام مع مديرية الزراعة والجهات المعنية جهودهم المكثفة في المرور الميداني لرصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.