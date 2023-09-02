محافظ مطروح يعتمد قرارات لجنة البت فى طلبات تقنين أراضي الدولة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح؛ وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندسة أحلام المصري مستشار شئون التمليك، ومحمد الحوفى مدير الأملاك بالمحافظة.

واعتمد محافظ مطروح قرارات لجنة البت هذا الأسبوع، بإجمالى عدد ٥٢٩ طلبا لتقنين للمبانى والأراضي وتظلمات لجان بت سابقة، بالإضافة إلى ١٥٩ ملف تم رفضهم لوقوعهم خارج ولاية المحافظة، وأوصت اللجنة بتسليمها إلى جهة الولاية التابع لها، منها ١٣٤ مبانى و٢٥ زراعى.



كما تم الموافقة على اعتماد عدد ٤٦٣ طلبا لتقنين المبانى بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين والضبعة والنجيلة وبرانى، وكذلك عدد ٣٣ طلبا تقنين لأراضى زراعية بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين، بالاضافة إلى بحث عدد ٣٣ تظلما مقدمة من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين التى تم البت فيها باللجان السابقة، حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.

أكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أى عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعى لمواطنى المحافظة، مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.