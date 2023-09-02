الإمارات.. اعتماد القائمة النهائية لمرشحي عضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023

اعتمدت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة.

ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس الماضي، حيث لم تتلق اللجنة الوطنية للانتخابات أية طعون على المرشحين.

ووفقًا للقائمة النهائية، بلغ إجمالي عدد المرشحين (309)، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (118) مرشحًا في إمارة أبوظبي، و(57) مرشحًا في إمارة دبي، و(50) مرشحًا في إمارة الشارقة، و(21) مرشحًا في إمارة عجمان، و(34) مرشحًا في إمارة رأس الخيمة، و(14) مرشحًا في إمارة أم القيوين، و(15) مرشحًا في إمارة الفجيرة.

وأكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الدولة الإماراتي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، في تصريح صحفي، حرص اللجنة على توفير كافة الإمكانات لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تطمح إلى تبوء الدولة المراكز الأولى عالميًا في جميع المجالات.

ودعا "العويس" جميع المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية إلى التقيد بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 لتفادي ارتكاب أية مخالفات من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية.

وشكلت نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية 41 % بواقع 128 مرشحة، وضمت القائمة (181) مرشحًا من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين.

وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين من الفئة العمرية أكبر من 36 عامًا نحو 273 مرشحًا بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 سبتمبر الجاري لمدة 23 يوما، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر الجاري.