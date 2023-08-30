نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد الحفل الختامي للفوج الثالث من معسكر إعداد القادة

تحت رعاية د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، شهد د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات الفوج الثالث من معسكر إعداد القادة السابع بالمدينة الجامعية ، والذي يتم تنظيمه تحت إشراف د.أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، ومحمد متولي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة ، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر .

جاء ذلك بحضور د. أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، ومجلس إدارة معسكر إعداد القادة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر .

بدأت فعاليات الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح القائد نعيم أحد مدربي فريق الكشافة بالمعسكر ، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم تلاوة آيات من آيات من الذكر الحكيم ، كما تخلل الحفل عددا من الفقرات المتنوعة وفقرة غنائية للطالب شريف شاكر وفقرة عزف موسيقي من طلاب كلية التربية النوعية بقيادة د.هبة عبد الكريم و د.أحمد الجوهري ، وفقرة كورال الجامعة ، بالإضافة إلى عرض فني لطالبات كلية تربية طفولة بقيادة د.أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، كما اشتمل الحفل فقرات غنائية فردية لطلاب الجامعة ، وفقرة غنائية من أداء د.إبراهيم غريب ، وعرض من جوالة جامعة الزقازيق من المشاركين بالفوج الثالث.

خلال كلمته رحب د.عاطف حسين بأبنائه المشاركين في كافة فعاليات وأنشطة المعسكر هذا العام ، مشيرا إلي أن المعسكر يضم برنامجا متميزا يتضمن ندوات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف المجالات وأنشطة كشفية ودورات تنمية بشرية الي جانب الانشطة الرياضية بالتوازي مع تنظيم الانشطة الفنية ، مؤكدا على أهمية المشاركة بكافة الأنشطة الطلابية لما لها من دور كبير فى صقل مهارات الطلاب .

من جانبه قدم د.أحمد عناني خالص الشكر للدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة علي رعايته لكافة الانشطة الطلابية بالجامعة وتوجه بالشكر إلي د.عاطف حسين على توفير كافة سبل الدعم بكافة الأنشطة الطلابية ، كما توجه بالشكر لمجلس إدارة المعسكر وجميع المشاركين فية ، مقدما الشكر لرعاية الشباب بالجامعة واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر علي جهودهم الكبيرة فى تنظيم مسابقات المعسكر للخروج بصورة مشرفة تليق باسم جامعة الزقازيق .

في ختام الإحتفالية قام د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة بتكريم الطلاب المشاركين بمختلف الأنشطة في المعسكر ، كما تم تكريم إدارة المدن الجامعية ، والقائمين علي تنفيذ فعاليات المعسكر ومدربى الأنشطة وأعضاء هيئة التدريس من المحاضرين فى الورش المختلفة.