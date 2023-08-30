النائب السابق محمد إسماعيل: "البريكس" انتصار للدولة المصرية

الأربعاء 30/أغسطس/2023 - 09:57 م

النائب محمد إسماعيل: انضمام لـ "البريكس" انتصار للدولة المصريةأكد البرلماني السابق محمد إسماعيل، أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يؤكد قوة الاقتصاد المصري، وانتصار للدولة المصرية ويقضي على الشائعات التي تستهدف مصر ويكذبها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي القوي الذي يشمل أهم 5 اقتصاديات في العالم واستثماراتها تصل إلى 40% من حجم الاستثمارات العالمية، لافتاً إلى أن انضمام مصر سيقلل من الاعتماد على الدولار ويحد من الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها مصر.

وتابع أن البنك التابع لتجمع "بريكس" سيوسع دائرة تمويل المشروعات في مصر بدلا من الاعتماد على وجهة واحدة، كما سيسهم في رواج تصدير العقار، مؤكدا أن انضمام مصر لـ "البريكس" خير رد على من يشككون في الاقتصاد المصري.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس 26 أغسطس الجاري، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.

وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس: قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس.