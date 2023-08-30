كأس الرابطة الإنجليزية.. تشكيل تشيلسي لمواجهة ويمبلدون

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يواجه به ويمبلدون، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

يستضيف تشيلسي، اليوم الأربعاء، نظيره ويمبلدون على ملعب ستامفورد بريدج، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود ماسون بورستو، هجوم البلوز أمام ويمبلدون، على أن يتواجد نيكولاس جاكسون على مقاعد البدلاء.

جاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ديساسي - كولويل - هومفريس

خط الوسط: ماتسين - أوجوشوكو - جالاجير - كوكوريلا

وفي الهجوم: مادويكي - بورستو - مورييرا.

وحقق تشيلسي فوزًا على لوتون تاون بثلاثية نظيفة بمباراة الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.