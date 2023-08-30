قافلة لمجمع البحوث بالمناطق الأولى بالرعاية في بورسعيد.. صور

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، قافلة دعوية من منطقة وعظ السويس، اليوم الأربعاء، لزيارة المناطق الأولى بالرعاية جنوب محافظة بورسعيد، لنشر الفكر الوسطي الأزهري وتصحيح المفاهيم الدينية لدى المواطنين في القرى والأماكن الأولى بالرعاية.

زارت القافلة الدعوية مناطق: بحر البقر والشادر ومشروع ناصر ، وألقي أعضاء القافلة من الوعاظ الدروس الدينية في عدد من المساجد ومراكز الشباب، كان إحداها مركز شباب عرب زيدان، وقاموا بالرد على أسئلة واستفسارات الشباب والأهالي.

من جانبه، أشاد الشيخ محمد عفيفي، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية ورئيس لجنة الفتوي وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، بجهود القوافل الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية، برئاسة الدكتور نظير عياد، والتي تزور المحافظة شهريا لتطوف كافة الأماكن والأحياء بها نشرا للفكر الوسطي الأزهري.

ووجه الشكر إلى الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، صاحب فكرة انطلاق القوافل الدعوية في كافة محافظات مصر ، معربا عن ثنائه لاهتمامه بدعم الدعوة الدينية ونشر الفكر الوسطي الأزهري في كافة ربوع ومحافظات مصر من خلال إرسال تلك القوافل، واختيار الكوادر الدعوية على مستوى عالي من الكفاءة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لتيسير كل الصعاب وتذليل العقبات، مع الدعم المادي والمعنوي لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

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