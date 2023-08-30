الإثنين.. فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك وقرار مهم للجنة المؤقتة برئاسة البناني

يبدأ نادي الزمالك، يوم الإثنين المقبل 4 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، استقبال أوراق المرشحين على انتخابات الزمالك المقبلة .

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد.

واتخذت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني قرار مهم، حيث قررت عدم حضور اي ندوة للمرشحين على منصب الرئيس أو الأعضاء سواء داخل أو خارج النادي، بالإضافة لعدم عقد جلسات خاصة مع اى مرشح، وذلك لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع .

وتشهد الانتخابات المقبلة منافسة شرسة بين أكثر من قائمة خاصة من قبل قائمة أحمد سليمان وحسين لبيب، بينما يرفض مرتضي منصور الترشح مرة أخرى، وأعلن كمال درويش عدم ترشحه لعامل السن أيضا وعدم قدرته على العطاء كما في السابق .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم 16 سبتمبر المقبل.