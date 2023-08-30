بعد الانضمام لـ "بريكس".. عكاشة: المصالح الاقتصادية مفتوحة أمام مصر

الأربعاء 30/أغسطس/2023 - 09:41 م

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن "بريكس" تجمع هام جدًا على المستوى العالمي، منتقدا التطرف الذي حدث الفترة الأخيرة ما بين مؤيد للانضمام بشدة، وما بين ناكرً لكل المكاسب التي من الممكن أن تحقق في الدولة المصرية بهذا الانضمام.



وشدد "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، على ضرورة التوازن في الحديث عن إيجابيات الانضمام لهذا التجمع الهام، مشيرًا الى أن "بريكس" بدأ تجمعًا اقتصاديًا، ولكنه بدأ يتشعب في الكثير من النواحي.



ولفت إلى أن روسيا بدأت تتحدث في تجمع "بريكس" بعيدًا عن الحالة الاقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فموسكو تريد أن يكون تجمع "بريكس" لكسر العزلة الذي حاول الغرب فرضها على روسيا.



وأشار إلى أن المصالح الاقتصادية حاضرة ومفتوحة أمام الدولة المصرية بعد الانضمام لـ"بريكس" ولديها أفاق أكثر من واعدة، خاصة وأن هذا التجميع لديه الكثير من الطموحات، وهذا من شأنه أن ينعكس على مصر بالإيجاب.



وأضاف أن الأثار الإيجابية لتجميع "بريكس" لن تحدث بشكل فوري، ولكنها ستحدث بالتدريج، وهذا يتوقف على الإدارة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر لديها علاقات ثنائية بين كافة دولة تجمع "بريكس"، وهناك الكثير من الفرص المتاحة بعد الانضمام لهذا التجمع، ويجب وضع تكتيات تحرك للاستفادة من كل الميزات التفضيلية التي تقدم من "بريكس" لتحقيق مصالح الدولة المصرية.

