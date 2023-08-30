شعبة السلع الغذائية: لا يوجد أرز بـ12.6 قرشا على بطاقة التموين.. فيديو

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة السلع الغذائية بالجيزة، أن بداية صرف التموين للمواطنين عن شهر أكتوبر سيكون يوم الجمعة المقبل.

وأضاف الدجوي خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظة الجيزة تصرف تموين لنحو مليوني مواطن، مضيفا أن الزيت والسكر أهم سلع يحتاجها المواطن بالبطاقة.

وبشأن أزمة الأرز، تابع هشام الدجوي: الأرز متوافر بالمحال بسعر 22 جنيها وهو بديل للأزر التمويني، ولا يوجد أرز بـ12.6 قرشا على بطاقة التموين هذا الشهر؛ بسبب تنظيم الأعمال وموسم الحصاد الجديد.

وعلق رئيس شعبة السلع الغذائية بالجيزة: «عودة الأرز على بطاقة التموين سيكون في بداية أكتوبر المقبل، وأزمة الشهر الجاري بسبب احتكار التجار العام الماضي، وحصاد العام الجاري سيكفينا لمدة سنة والحكومة تعمل على تقليل الخسارة».

واستكمل: «هذا الشهر سيتم تعويض الأرز بالمكرونة والأزمة في الكم فقط، لكن يمكن شراء الأرز المسعر بـ22 جنيها، ولدينا وفرة في السكر التمويني.

واختتم: يصرف لكل فرد على بطاقة التموين 1 كجم سكر وزجاجة زيت، بحد أقصى 4 كيلو زيت و6 كيلو سكر للبطاقة، ولدينا فائض يكفي لـ6 شهور مقبلة.