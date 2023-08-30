صيدلة حلوان تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات

استقبلت كلية الصيدلة جامعة حلوان اليوم الأربعاء شعلة أسبوع شباب الجامعات النسخة الثالثة عشر والذي يأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان.

هذا وقد انطلقت منذ عدة أيام من جامعة أسيوط شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العاليا لتجوب جامعات مصر على أن تستقر في نهاية رحلتها بجامعة حلوان.

وقد شهدت كلية الصيدلة جامعة حلوان مرور شعلة أسبوع شباب الجامعات من خلال استكمال مسيرتها لتستقر في جامعة حلوان في الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر القادم.



وقد قام الدكتور سامح سرور عميد الكلية باشعال الشعلة وقام بتحية حملة الأعلام موجها كلمة ترحيب بوفود الجامعات المصرية من الشباب المصري من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة حلوان على المشاركة في اللقاءات والمحافل الطلابية المختلفة والتي تتيح الفرص أمام الطلاب لا يلتقوا معًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال وإستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البناءة من أجل تطوير قدراتهم بشكل إيجابي ودعم الأنشطة الطلابية والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات.