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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. الهلال السعودي يتعاقد مع حارس أهلي جدة

محمد الربيعي
محمد الربيعي
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أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع محمد الربيعي حارس مرمى فريق أهلي جدة السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الهلال مع الربيعي في صفقة انتقال نهائي لمدة 4 سنوات قادمًا من أهلي جدة بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وتأتي صفقة ضم الربيعي لصفوف الزعيم، من أجل تعويض الرحيل القريب من الحارس الدولي عبدالله المعيوف، الذي اقترب بشدة من الانتقال إلى اتحاد جدة.

ويرتدي الربيعي القميص رقم 17 مع الهلال، حيث ظهر به بعد إتمام صفقة انتقاله للأزرق والتوقيع على العقود بحضور رئيس النادي فهد سعد بن نافل.

ورحل محمد الربيعي عن أهلي جدة، بعد خروجه من حسابات المدير الفني الألماني للفريق ماتياس يايسله، الذي يعتمد في الوقت الحالي على الحارس السنغالي إدوارد ميندي في حماية عرين الراقي.

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