خبير أمني: أفريقيا وشرق آسيا أكثر المناطق تعرضا للتجنيد الإلكتروني

قال الدكتور أحمد ميزاب الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الفضاء السيبراني أصبح عنصرا مؤثرا في النظام العالمي، وأصبحنا اليوم نتحدث عن أجيال متقدمة في الحروب، والتي يكون فيها الفضاء السيبراني أحد المحددات الأساسية.



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من الجزائر مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال نحو 15 عاما الأخيرة أصبحت الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة تستغل الفضاء السيبراني على مستويات، وأفريقيا وشرق آسيا أكثر المناطق تعرضا للتجنيد الإلكتروني.



وذكر أن من هذه المستويات التسويق والترويج للتنظيم وأفكاره، والتجنيد، والتمويل، ولا ننسى تجربة داعش، الذي استغل الفضاء السيبراني ومواقع التواصل في الترويج لنفسه وتجنيد آلاف المقاتلين حول العالم والتواصل معهم.

ولفت إلى أن ما يسمح بتغول هذه الجماعات على الفضاء السيبراني هو تراجع التنسيق الأمني العالمي لمواجهتهم، لذلك هذا التحدي الذي نواجهه لا توجد له مقاربات جدية لمكافحته، لأن التعاون لبلورة استراتيجية موحدة لا يرقى للمستوى المطلوب.



