حسام المندوه يعلن خوضة انتخابات الزمالك المقبلة

أعلن الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس الزمالك السابق عن خوضه انتخابات المقبلة.

وأكد الدكتور حسام المندوه في بيان، أن نادي الزمالك يحتاج خلال الفترة المقبلة للتكاتف وانكار الذات من الجميع سعيا وراء اخراج النادي من أزمته الحالية والتي تعتبر بمثابة مفترق طرق.

وشدد عضو مجلس النواب أنه منذ انتهاء مهمته داخل الزمالك مع لجنة الكابتن حسين لبيب وهو ليس بعيد عن شئون وأحوال النادي ومؤكدا أن قرار خوضه الانتخابات سعيا وراء خدمة كيان نادي الزمالك كأحد أبناءه ولرغبته في أن يساهم مع أبناء النادي المخلصين في اخراج الزمالك من عثرته.

وعن المنصب الذي سيخوض عليه الانتخابات المقبلة في الانتخابات قال حسام المندوه من خلال البيان:" سيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب".

وقال المندوه:" ليكن شعارنا جميعا خلال هذه الفترة الفارقة من تاريخ النادي.. الزمالك فقط ولا شيء غير الزمالك وعلينا جميعا البحث عن الحلول لإخراج الكيان الذي نعشقه وننتمى له الخروج من كبوته، لأن البحث عن سبب أو أسباب المشاكل ستكون مضيعة للوقت الذي يحتاج منا الزمالك عدم إهدار أي دقيقة، لينتفض ناديا سريعا ويعود منافسا في كل البطولات بل ومتوجا بألقابها ".