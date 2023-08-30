محمد صلاح يحسم الجدل حول مستقبله ويعود لتدريبات ليفربول.. صور

حسم النجم المصري محمد صلاح، الجدل حول مستقبله مع فريق ليفربول الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعودته إلى تدريبات الريدز، اليوم الأربعاء.

وعاد محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول، وظهر سعيدًا بين زملاؤه، بعدما ربطت بعض التقارير الصحفية بأنه اقترب من الانضمام إلى اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الحالي، كما أشارت تقارير سعودية إلى أن الفرعون المصري لن يلعب مجددًا بقميص ليفربول، إذ سيجري الفحوصات الطبية في دبي استعدادًا لانتقاله إلى العميد قبل غلق سوق الانتقالات.

وبعودة صلاح إلى مران ليفربول، قطع الشك باليقين، مقدمًا رسالة إلى جماهير حمر الميرسيسايد بأنه مستمر داخل قلعة أنفيلد حتى نهاية عقده مع العريق البريطاني، وذلك في صيف 2025.

وحصل لاعبو ليفربول، بعد الفوز على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على يوم راحة من التدريبات، زار خلالها هداف الريدز أحد متاحف مدينة لندن، والتقط صورًا تذكارية مع الآثار المصرية المتواجدة داخل هذا المتحف.

وأكد بول جورست الصحفي البريطاني المقرب من نادي ليفربول، أن عودة محمد صلاح لتدريبات الحمر بمركز التدريب أكسا، يتنافى تمامًا مع الأنباء التي أشارت إلى رحيله إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، بعد تقديمه عرضًا خياليًا للحصول على خدمات نجم منتخب مصر في الصيف الحالي.

وانضم محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول، حيث يستعد الفريق لمواجهة أستون فيلا بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، في مباراة مقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.