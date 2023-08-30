"الدفاع الروسية": استهداف مراكز قيادة واستطلاع للجيش الأوكراني

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قواتها استهدفت مراكز للقيادة والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني.

وقالت الوزارة - في بيان - "إن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة الدمى تطلق من البحر والجو، على مواقع قيادة واستطلاع للعدو، وقد حققت الضربة هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 760 جنديا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي، مشيرة إلى أنه على محور دونيتسك تم صد 5 هجمات وخسائر العدو تبلغ حوالي 380 جنديا، وتدمير مستودعات وقود وذخيرة للواء 35 مشاة البحرية الأوكرانية، وعلى محور زابوروجيه تم صد 9 هجمات في منطقة بلدتي رابوتينو وفيربنويه، والقضاء على نحو 85 جنديا للعدو.

وتابعت أنه على محور كوبيانسك تم صد 3 هجمات ومقتل 85 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى تصفية نحو 60 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان، و15 آخرين على محور خيرسون، فيما بلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك 120 جنديا.

وأشارت الى تدمير مقر المجموعة العملياتية التكتيكية "دونيتسك"، ومركز الاتصالات للواء 24 الميكانيكي للقوات الأوكرانية، وتدمير 4 زوارق عسكرية سريعة مع مجموعات إنزال من جنود قوات العمليات الخاصة الأوكرانية يصل عددهم الإجمالي إلى 50 شخصا، واعتراض صاروخ من نظام هيمارس وإسقاط 28 طائرة بدون طيار أوكرانية.