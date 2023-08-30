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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق الطريق المؤدي لقرية منهري الكرم بأبوقرقاص لمدة شهر

محافظ المنيا
محافظ المنيا
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تعليماته لمدير مديرية الطرق بتوفير طرق بديلة تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية منهرى الكرم بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا عن غلق الطريق المار بالقرية بدءًا من غد الخميس 31 أغسطس ولمدة شهر، لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ خط طرد صرف صحي بالقرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والجهات المعنية، تم توفير عدة طرق بديلة وهى: طريق منهري - أبوقرقاص البلد، وطريق الكرم -عزبة مخلوف أبوقرقاص البلد من الناحية الجنوبية، ومن الناحية الشمالية طريق الكرم - شرارة ابيوها طريق ترعة حافظ الشرقية، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الشرب والصرف الصحى مبادرة الرئاسية حياة كريمة مياه الشرب والصرف الصحي
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