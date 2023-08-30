الأهلي يجدد عقد محسن رمضان لاعب فريق اليد لمدة 4 مواسم

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال لمدة 4 مواسم قادمة.

وأوضح أن اللاعب وقع على عقود التجديد للأهلي دون أن يكون له أية طلبات خاصة، وأن استمراره في الفريق يأتي ضمن الحفاظ على الاستقرار، في ظل كونه أحد العناصر التي ساهمت بقوة في تحقيق البطولات خلال الموسم الأخير.

وأشار العوضي إلى أن خطط تدعيم فرق النادي تسير بشكل ممتاز، سواء من خلال التعاقد مع صفقات جديدة، أو تجديد عقود العناصر المميزة من اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في الاستمرار في حصد البطولات خلال الموسم الجديد.

كان مدير النشاط الرياضي قد أعلن عن تجديد عقد أحمد عادل لاعب الفريق، والتعاقد مع نبيل شريف، في ضوء خطة تدعيمات رجال اليد للمنافسة على البطولات.

ووقع أحمد عادل “دولا” على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، ليمثل استمراره إضافة كبيرة للفريق من أجل المنافسة على كل البطولات.