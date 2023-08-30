خالد بيبو: الأهلي لم يتفق على خوض مباراة ودية اليوم

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء، خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال “بيبو” في تصريحات صحفية، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة مارسيل كولر، لم يحدد خوض أي مباريات ودية حتى يقوم بإلغائها لأي أسباب.

وأوضح أن الاتفاق حتى الآن هو خوض مباراة ودية واحدة يوم 5 سبتمبر، وقبل نهاية معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.

وكان فريق ماورفيرك النمساوي أعلن عن إلغاء مباراته الودية أمام الأهلي، والتي كان مقرر أن تقام اليوم الأربعاء.

وكشف ماورفيرك في بيان له أن سبب إلغاء المباراة هو تعرض عدد كبير من لاعبي الأهلي للإصابة، وفضل الجهاز الفني إراحتهم.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في معسكر مغلق بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر القادم، استعدادًا للموسم الجديد والتي تبدأ يوم 15 سبتمبر المقبل بمباراة السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية.