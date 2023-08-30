30 ألف دولار.. أغلى جبنة بالعالم تسجل رقمًا قياسيًا في مزاد علني

في واقعة غريبة من نوعها بيعت قطعة جبن يبلغ وزنها 2.2 كجم بمبلغ 30 ألف دولار في مزاد علني وهي جبن من نوع “كابراليس الأزرق” وذلك في شمال إسبانيا.

كما حصلت هذه القطعة على لقب أفضل جبن "كابراليس" لهذا العام في المسابقة السنوية الحادية والخمسين لإمارة "لاس أريناس".

صنع قطعة الجبن هذه، جوليرمو بينداس، في مصنع "لوس بويرتوس" التابع لعائلته.

وقال بينداس، إنه على الرغم من علمه بأن الجبن الذي يصنعه يتميز بجودة عالية، إلا أن الفوز لم يكن سهلا .

من جهتها قالت "روزا فادا"، والدة بينداس ومالكة المصنع، إن الجبن تم إنضاجه في كهف على ارتفاع 1400 متر، عند درجة حرارة 7 درجات مئوية، على مدى 8 أشهر.

تم بيع قطعة الجبن إلى إيفان سواريز، صاحب مطعم "إل يجار دي كولوتو"، والذي قال، إن الشغف بالجبن وتقديره لعمل صانعي الجبن، دفعه لشراء القطعة بهذا المبلغ الباهظ.

الرقم القياسي السابق لموسوعة جينيس كان لقطعة من جبن "كابراليس "بيعت في عام 2019، وبلغ ثمنها 21 ألف دولار.

يبلغ السعر المعتاد لجبن كابراليس قرابة 40 دولار للكيلو الواحد، ويتم تحضيره من حليب البقر الخام الكامل، أو من خليط مكون من حليب البقر والنعاج والماعز، حيث يستغرق نضج هذا النوع من الجبن وقت شهرين على الأقل في الكهوف الطبيعية، حسبما أورد موقع ميترو الإلكتروني.