أحمد فهمي لـ «البوابة نيوز»: التقيت جيران سفاح الجيزة الحقيقي وهذه أصعب مشاهدي بالمسلسل

قال الفنان أحمد فهمي عن شخصية جابر في مسلسل سفاح الجيزة، إنه تم الاطلاع على أقوال الشخصية الحقيقية في القضية كما تابع عدد من الأخبار والفيديوهات حول القضية والشخصية الحقيقية، ولكنه لم يلتقِ الشخصية الحقيقية على أرض الواقع.

وأضاف “فهمي” في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه التقى عددًا من المحيطين من سفاح الجيزة، موضحًا أنه التقى عددًا من جيرانه وحرص على جمع معلومات كثيرة عن الشخصية الحقيقية بقدر المستطاع، كما أنه استعان بطبيب نفسي من أجل التعرف أكثر على دوافع الشخصية.

المسلسل بطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، ركين سعد، صلاح عبدالله، هايدى خالد، جيهان الشماشرجى، والإخراج هادى الباجورى.

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة ينتمى لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، لقاتل صاحب جرائم متتابعة، ويقوم رجال الشرطة محاولة الكشف عن غموض تلك الجرائم والدوافع المشتركة لها للإيقاع بالمجرم.