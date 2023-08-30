محافظ القليوبية يستقبل أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وذلك على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية خلال فاعليات حملة 100 يوم صحة، والتي تعقد في قاعات مستشفى بنها الجامعي، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة، وكل من الدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التدريب، والدكتور أحمد مرسي مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية، والدكتور عبد الحليم جمعة، والدكتورة نيرمين مصطفى، والدكتور أحمد مجدي والدكتور خالد عبد العزيز أعضاء المكتب التنفيذي للمبادرة.

وأشار محافظ القليويبة إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار (100 مليون صحة)، ساهمت في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدا على مشاركة محافظة القليوبية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة، بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيروس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال عدد من المستشفيات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، كما جرى إطلاق عدد من القوافل الطبية ضمن مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة القليوبية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.

وأكد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة، أن ورشة العمل قد اشتملت على الآتي: