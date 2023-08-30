رغم تحذيرات المقاولون.. السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الهارب جون أوكلي

أعلن نادي السويحلي الليبي، التعاقد مع الهارب جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب، رغم ارتباط الأخير بعقد مع المقاولون ورغم تحذيرات ذئاب الجبل للأندية الليبية بعدم التعاقد مع المهاجم النيجيري.

وينتظر أن يواجه السويحلي الليبي عقوبات بالجملة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد شكوى المقاولون الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم لارتباط أوكلي بعقد مع نادي المقاولون.

وضرب السويحلي الليبي بنصيحة المقاولون عرض الحائط وأعلن تعاقده مع المهاجم الهارب جون أوكلي اليوم الأربعاء.

وكان نادي المقاولون خاطب رسميا الاتحاد الليبي لكرة القدم، بشأن النيجيري جون أوكلي مهاجم الفريق الأول بعد أنباء انضمامه لاحد الأندية الليبية رغم ارتباطه بعقد مع المقاولون العرب ولا يحق له الانتقال لأي نادٍ.

وحذر نادي المقاولون الأندية الليبية من التعاقد مع جون أوكلي وأن المقاولون هو من يملك حق بيعه لارتباطه بعقد لمدة موسم قادم.

وكانت إدارة نادي المقاولون العرب، قررت تقديم شكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي لاعب الفريق الأول للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويرتبط جون أوكلي بعقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر، وحصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة أن النادي لن يفرط في حقه وأنه سيصل لأبعد نقطة مع اللاعب النيجيرى جون أوكلي بعد انقطاع عن التدريبات بدون سبب علما بأنه ذهب إلى السفارة المصرية فى نيجيريا وحصل على التأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون بنيجيريا.

جون أوكلي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب نجح في تسجيل 9 أهداف في الدوري الممتاز ليحتل صدارة ترتيب هدافي المقاولون بالدوري.