شريف "المخيف" يهزم هداف الدوري في استفتاء "مهاجم الموسم"

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اليوم الأربعاء، عن لقب أفضل مهاجم في الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي بعد انتهاء التصويت في الاستفتاء.

وحصد محمد شريف، لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثا إلى نادي الخليج السعودي، اللقب بعدما حصل على أعلى نسبة في التصويت.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة على موقع “فيس بوك” صورة للنجم محمد شريف وعلقت عليها: شريف المخيف، يكمل فريق دوري النيل لموسم 2022/2023.. محمد شريف هو المهاجم الأفضل باختيارات جماهير رابطة الأندية المحترفة.

وتفوق محمد شريف على كلا من فخري لاكاي مهاجم بيراميدز، ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان، ومابولولو مهاجم الاتحاد السكندري الذي فاز بجائزة هداف الدوري مسجلاً 16 هدفًا.

وحصل محمد شريف على نسبة 54% من الأصوات، مقابل 46% للاعب جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندي وهداف الدوري في الموسم الماضي، ولم يحصل زكي أو لاكاي على أي أصوات.



واختارت الجماهير التشكيل الأفضل للموسم حيث حسم محمد الشناوي قائد الأهلي مركز حراسة المرمى، ومحمد هاني، ومحمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد وعلي معلول، في خط الدفاع.

وجاء محمد رضا "بوبو" ومروان عطية في وسط الملعب، فيما اختير محمد مجدي أفشة في مركز الوسط المهاجم، وأحمد سيد "زيزو" في مركز الجناح الأيمن، وحسين الشحات في مركز الجناح الأيسر.