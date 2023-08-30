مانششتر يونايتد يفتقد مدافعه أمام أرسنال للإصابة

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، غياب المدافع الفرنسي رافائيل فاران، عن مباراة الفريق المقبلة أمام أرسنال بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، ضيفًا على نظيره أرسنال بملعب الإمارات، وذلك في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وبقيادة تحكيمية من أنتوني تايلور.

ونشر النادي بيانًا، أعلن من خلاله غياب رافائيل فاران عن مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال القادمة، نظرًا لإصابته التي تعرض لها أمام نوتنجهام فورست بالجولة الماضية.

من المتوقع أن يغيب فاران عن الملاعب لبضعة أسابيع، بسبب هذه الإصابة، حيث غادر ملعب اللقاء في بداية الشوط الثاني من مباراة نوتنجهام، التي فاز بها فريق الشياطين الحمر بنتيجة 3-2.

أوضح النادي في بيانه أن الإصابة ستبعد فاران عن الملاعب لعدة أسابيع، على أن يحدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للمان يونايتد مدة غيابه وموعد عودته للمشاركة مع الفريق في المباريات، وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه من المتوقع أن يغيب رافائيل فاران عن الملاعب 6 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.