غدا.. فرقة القومي للمسرح والموسيقى تحيي حفلا في ساحة الهناجر

يختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، فى التاسعة مساء غد الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويختتم البرنامج بأمسية شعرية غنائية، يشارك فيها الشاعر محمد بهجت بمجموعة من القصائد الشعرية لكبار الشعراء، والتى تتحدث عن البحر والصيف وعروس البحر الأبيض المتوسط مدينة الإسكندرية.

كما تقدم الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، باقة من أشهر الأغانى التى تجسد الشعور بأجواء الصيف والبحر والإحساس بجمالهما، يتغنى بها الفنانة نهى حافظ، والفنان ياسر سليمان.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .