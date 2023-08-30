بولندا: "داء الفيالقة" يودي بحياة 16 شخصا ويصيب 140 آخرين

أعلنت السلطات الصحية في بولندا اليوم /الأربعاء/، مصرع 16 شخصا جراء "داء الفيالقة"، فيما يرقد 140 شخصا آخرين جراء الإصابة بالمرض.

وأكدت الاختبارات المعملية التي أجرتها السلطات وجود جراثيم المرض في نظام أنابيب المياه. وتبحث السلطات عن مصدر التلوث الذي سبب حدوث الإصابات بأعداد غير مسبوقة بالمنطقة، كما تحقق وكالة الأمن الداخلي في احتمال نشر الجرائيم كعمل تخريبي، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وسجلت كافة الإصابات بالمرض التنفسي في منطقة "رزيسزو" بجنوب شرق البلاد والتي تبعد 80 كيلو مترا عن الحدود الأوكرانية وتعد نقطة انتقال رئيسية للقوات الدولية الداعمة لأوكرانيا، ويتمركز فيها قرابة 10 آلاف جندي أمريكي.