يرافق مرموش.. نجم جزائري ينضم لـ«آينترخت فرانكفورت» حتى 2028

أكمل الجزائري فارس شعيبي، الثلاثي العربي الشقيق المتواجد داخل صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري فارس شعيبي، قادمًا من تولوز الفرنسي، بعقد طويل الأمد، ليتسمر داخل صفوف الفريق حتى صيف 2028.

وانضم شعيبي، للثنائي العرب بالفريق، عمر مرموش مهاجم منتخب مصر، وإلياس السخيري لاعب خط وسط منتخب تونس.

وبذلك يرافق فارس شعيبي، النجم المصري عمر مرموش، الذي انتقل إلى فرانكفورت في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من فولفسبورج.

ويبلغ شعيبي من العمر 20 عامًا، ومثل منتخب الجزائر في 3 مباريات دولية، بعد اختياره تمثيل محاربي الصحراء، رغم حمله الجنسية الفرنسية أيضًا.

وقدم فارس شعيبي موسمًا رائعًا في 2022-2023 مع تولوز، حيث خاض 41 مباراة، مسجلًا 8 أهداف إضافة لصناعته 7 آخرين، مساهمًا بدور رئيسي في تتويج فريقه السابق ببطولة كأس فرنسا على حساب نانت، وهو اللقب الأول للنادي منذ 66 عامًا.