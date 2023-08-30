رئيس هيئة قناة السويس يوافق على رفع كفاءة طريق سرابيوم - كسفريت بالإسماعيلية

حصل المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، على موافقة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لرفع كفاءة طريق قناة السويس وخصوصا من قرية سرابيوم حتى كسفريت، حيث أن الطريق به الكثير من الحفر والكسور وغير ممهد.

وقال عثمان انه التقى بعدد من أهالي مركز فايد وطالبوا باعادة رصف الطريق حرصا على سلامة المواطنين، مضيفا انه بمخاطبة مديرية الطرق والكباري افادوا ان الطريق يخص هيئه قناة السويس.

واشار الى ان هيئة قناة السويس لاتئلوا جهدا في خدمة منطقة القناة، موضحا ان الهيئة بصدد استئناف اعمال تسوية طبقة الاساس وعمل طبقات الاسفلت فور استلام الهيئة لمسارات كابلات الالياف الضوئية والمسند تنفيذها للشركة المصرية للاتصالات وذلك خلال اسبوع.