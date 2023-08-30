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الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار حملات إزالة المباني غير المرخصة بالعريش

أستمرار الحملات علي
أستمرار الحملات علي المباني بدون ترخيص بالعريش
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 أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش  تعليماته بتشكيل لجنة مرور لإزالة مخالفات المباني برئاسته وبحضور سكرتير عام المجلس ومدير الإدارة الهندسية والتنظيم والمتابعة والإشغالات والعلاقات العامة في إطار توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات دون موافقة الجهة المختصة.

 وتركزت فعاليات الحملة  داخل مدينة العريش، وأسفر المرور عن  وجود حالتي مباني  مخالفة بمنطقة خدمات حي  المساعيد بالعريش دون ترخيص وذلك بالمخالفة للقانون وتم إزالة المخالفه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات بحضور رئيس منطقة خدمات المساعيد وحالة مخالفات أخرى بمنطقة خدمات حي الزهور بالعريش دون ترخيص وذلك بالمخالفة للقانون وتم الإزالة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة بحضور رئيس منطقة خدمات الزهور، كما تم إيقاف أعمال حالة مخالفات واحدة بالمساعيد وإزالة جزئية لشدة خشبية بمنطقة خدمات المساعيد بحضور رئيس المنطقة واتخاذ الاجراءات القانونية.

اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حي المساعيد بالعريش شمال سيناء مخالفات المباني
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